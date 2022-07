Cade dal secondo piano, donna di 66 anni muore poco dopo il ricovero in ospedale

Tragedia oggi 31 luglio 2022 in pieno centro a Padova. Una donna di 66 anni, Gianna Olivieri, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, attorno alle 8 del mattino è volata già dal terrazzo della sua abitazione posta al secondo piano. Un urto tremendo, la signora è rimasta a terra priva di conoscenza.

Soccorsi

Si è subito formato un capannello di persone e l'allarme al Suem 118 è stato immediato. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. I sanitari hanno provato a stabilizzarla, poi l'hanno trasferita in condizioni disperate in ospedale. Poco dopo il ricovero, nonostante tutte le cure del caso,

Decesso

i medici che fin da subito l'hanno presa in cura non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sconvolto il marito per quanto è potuto capitare. Sono in corso indagini. Gli inquirenti non escludono il gesto di autolesionismo.