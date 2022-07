Cade dal secondo piano, grave una donna

Una caduta dal secondo piano della sua abitazione. E' successo questa mattina in via del Santo, a Padova e non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di suicidio o di una caduta accidentale. A cadere una donna di settant'anni.

Caduta

La donna si trova ora ricoverata in ospedale ed è in condizioni gravissime. In casa con lei era presente il marito che però pare non si sia accorto di nulla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso la settantenne. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato che stanno indagando per capire l’origine della caduta.