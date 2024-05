Cade sul sentiero, soccorsa 53enne

Verso le 16 il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dal 118 per soccorrere un'escursionista che, avendo messo male il piede, ha riportato un sospetto trauma alla caviglia. L'incidente è avvenuto mentre la donna, con il marito, stava percorrendo un sentiero sul Monte Cinto, in località Cava Bomba. La donna è stata così assistita da 8 soccorritori che l'hanno soccorsa una volta arrivati sul posto. Alla 53enne, una signora di Ferrara, dopo essere state prestate le prime cure, con una barella, la donna è stata trasportata in sicurezza per un chilometro e mezzo, fino all'ambulanza. La donna è stata così trasferita all'ospedale di Schiavonia.