Inquilini "abusivi" in alloggi Ater, scattano le verifiche dell'Ente dopo il blitz della Polizia locale

Polizia locale di Cadoneghe impegnata ieri sera, 20 settembre, in controlli serrati sul territorio. L'attenzione degli agenti si è concentrata sia sugli alloggi Ater presenti sul perimetro comunale che sulla viabilità ordinaria e le verifiche sul rispetto delle più elementari regole del Codice della Strada.

Ater

Sono state condotte verifiche, in particolare, in venti alloggi popolari, in via Leopardi, via Pacinotti e via Bragni. Due le presunte irregolarità riscontrate: presenti, in un appartamento di via Bragni, cinque persone di nazionalità straniera non figuranti tra gli assegnatari. In un appartamento di via Pacinotti ne sono state individuate altre due. In entrambi i casi è scattata la segnalazione all’Ater che provvederà agli accertamenti di rito.

Codice della Strada

Sono stati fermati e controllati 30 automezzi. Ad un'automobilista è stata ritirata la patente perchè scaduta, mentre sono stati sanzionati tre conducenti scoperti alla guida di auto con revisione scaduta. Due gli automobilisti, infine, alla guida privi di un documento di riconoscimento. «Per i controlli - ha fatto sapere il responsabile del servizio operativo della polizia locale, Giampietro Moro – ci siamo avvalsi dei varchi elettronici per le auto provenenti da Padova, mentre abbiamo provveduto a un posto di blocco per i controlli delle auto provenenti da Campodarsego. Il tutto con la collaborazione dei colleghi di Padova, che ringraziamo».

Il sindaco

«Proseguono i controlli a Cadoneghe – ha commentato il primo cittadino Marco Schiesaro – e questa volta ci siamo concentrati, in particolare, sugli alloggi popolari. Un servizio molto presente a Cadoneghe e su cui occorre vigilare per evitare abusi. Dobbiamo essere sicuri che ne usufruiscano persone con pieno diritto, gli irregolari vanno stanati e sanzionati. Purtroppo c’è una percezione di illegalità anche da noi, magari non diffusissima. Lo testimoniano le segnalazioni che abbiamo ricevuto da parte dei cittadini: non sempre evidenziano palesi violazioni della legge, ma spesso si tratta di comportamenti "al limite" che vanno verificati. Alcuni residenti hanno addirittura applaudito all’arrivo degli agenti della polizia locale. Il nostro compito ora deve essere quello di fare della legalità la norma».