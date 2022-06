Dopo la coltellata al bar, arriva la mano pesante del questore: chiuso il Melody

Il 14 giugno scorso poco prima di mezzanotte il titolare del bar Melody di piazza Repubblica a Cadoneghe, secondo gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti, avrebbe inferto una coltellata al volto ad un avventore che stava litigando insiema ad altri coetanei nel piazzale del locale. Dopo tutte le verifiche del caso è stato inviato l'intero incartamento in Procura per tutte le valutazioni del caso. Ebbene, oggi, 23 giugno, il questore di Padova Antonio Sbordone ha firmato un'ordinanza di chiusura dell'esercizio commerciale. Nella relazione si evidenzia come "la situazione lesiva dei profili generali di sicurezza” tali da imporre “il necessario intervento sanzionatorio dell’Autorità per il ripristino delle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica per un ordinato vivere civile”. Da qui “la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività, per interrompere la complessiva situazione di illegalità”.

Soddisfatto il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro che ha tagliato corto: «Non spetta a noi giudicare quello che è successo il 14 giugno, so che c’è un’indagine in corso. Era però necessario intervenire per garantire la sicurezza e, aggiungo, la pace e la quiete, dei cittadini che risiedono in piazza della Repubblica e nelle vie limitrofe. La linea è sempre quella: tolleranza zero verso il degrado, un degrado che, purtroppo, è fatto anche di questi episodi. La repressione, tuttavia, è inutile se non accompagnata dalla prevenzione: ecco perché proseguiranno i controlli straordinari, con l’ausilio delle unità cinofile. Dopo quello realizzato assieme alla polizia locale di Venezia ne seguiranno altri grazie alla collaborazione della polizia locale di Padova, con cui abbiamo sottoscritto una convenzione. Piazza della Repubblica è stata una dei luoghi controllati con più accuratezza: non lasceremo indietro nessuna via. La nostra comunità deve continuare ad essere tranquilla e sicura».