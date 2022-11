Chiuso il bar di via Rigotti. Il sindaco: «Ha presentato falsa documentazione»

Operazione della Polizia locale ieri sera 21 novembre a Cadoneghe. Gli agenti hanno posto i sigilli al bar cinese di via Rigotti, che di fatto viene definitivamente chiuso.

La vicenda

«Dopo un’attenta analisi condotta in questi giorni dal Suap e dalla Polizia Locale - ha spiegato il sindaco Marco Schiesaro - si è riscontrato che i documenti presentati nei giorni scorsi dalla società per definire il passaggio tra vecchia e nuova gestione non siano mai stati emessi. Hanno prodotto ai nostri uffici documentazione totalmente falsa». Scendendo nello specifico il sindaco ha precisato: «Incrociando i dati dei certificati presentati, che apparentemente provenivano dalla Regione Lazio, è venuto alla luce come riportassero falsi corsi di somministrazione alimenti e bevande, timbri inesistenti, numero di repertorio non corrispondente alla classificazione convenzionale utilizzata. Insomma, tutto manipolato. Ringrazio i nostri tecnici del Suap, il responsabile dell’Ufficio Tecnico per il lavoro prodotto e gli agenti di Polizia Locale per l’intervento».

Tolleranza zero

Schiesaro ha riferito tra le altre cose come sia fondamentale tutelare il mondo del commercio, quello sano, quello che paga le tasse e si attiene alle regole. Viceversa non verranno fatti sconti a chi tenta di eludere la legge. «I controlli sulle attività sono importanti. Un lavoro meticoloso che vuole garantire chi lavora onestamente e ha i requisiti per aprire. Dobbiamo salvaguardare le nostre botteghe che non possono permettersi di subire concorrenze sleali. Chi pensa di fare il furbo non è ben accetto a Cadoneghe».