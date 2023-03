Bar sport di Cadoneghe: nessuna irregolarità igienico-sanitaria rilevata dai Nas

In merito al controllo svolto nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione di Padova all'interno del bar Sport di Mejaniga a Cadoneghe, in via Gramsci e che ha portato ad emettere una sanzione complessiva di 3mila euro nei confronti del legale rappresentante della società, è da sottolineare che la sanzione è esclusivamente dovuta alla mancata esposizione nei menu degli allergeni che potevano essere contenuti nei tramezzini e nei pasticcini. Per quanto riguarda le condizioni igieniche, invece, il controllo effettuato dal nucleo Nas di Padova non ha evidenziato a tale proposito alcun rilievo. La sanzione non ha riguardato in alcun modo aspetti legati alle condizioni igieniche dei prodotti.