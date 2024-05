Ricercato per droga finisce nella "rete" dei carabinieri

Sapendo di essere un ricercato in patria, si è rifugiato in Italia, ma gli è andata male. Aveva in pendenza un mandato di cattura europeo per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Cadoneghe l'hanno intercettato durante un normale servizio di pattugliamento del territorio e dopo averlo identificato l'hanno accompagnato in caserma. L'episodio è avvenuto ieri 6 maggio a Cadoneghe. Ora l'indagato si trova in carcere a Padova in attesa di estradizione. Quando si è trovato davanti la pattuglia che stava per identificarlo ha provato a mantenere la lucidità, ma ben presto ha capito che per lui si stava mettendo male.

Cosa è successo

I carabinieri della stazione di Cadoneghe hanno arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo un cittadino romeno di 34 anni in Italia senza fissa dimora. Nel corso del pomeriggio, durante un controllo alla circolazione stradale in piazzale Castagnara, i militari hanno notato un furgone parcheggiato lungo la strada e hanno deciso di approfondire. Hanno così identificato gli occupanti. Uno di questi è risultato destinatario del provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria romena il 14 aprile scorso per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in patria nel corso dell’anno. L’arrestato è stato tradotto preso la casa circondariale di Padova a disposizione della Corte di Appello di Venezia per le successive operazioni di estradizione.