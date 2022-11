Nuovo parcheggio al cimitero: via le barriere architettoniche

La giunta di Cadoneghe, il 28 ottobre, ha approvato l’atto di indirizzo per procedere alla progettazione del nuovo parcheggio antistante il cimitero comunale. L’obiettivo dell’amministrazione comunale coordinata dal sindaco Marco Schiesaro è quello di sistemare definitivamente l’intera area, asfaltandola, creando nuove aiuole e alberature, con adeguata illuminazione notturna a led e percorsi sicuri per non vedenti.

Stop barriere

L’intervento di sistemazione e di realizzazione della nuova area a parcheggio, che sarà realizzata con i fondi assegnati dal PNRR-PEBA, si prefigge contestualmente di eliminare la totalità delle barriere architettoniche esistenti, con l’istituzione di percorsi per non vedenti e per le persone a ridotta mobilità. Lo stanziamento complessivo è di 250mila euro per i progetti e le opere e contribuirà ad aumentare il decoro urbano presentandosi più ordinata, gradevole e fruibile da tutta la cittadinanza.