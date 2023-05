Ha patteggiato 6 mesi l'esagitato che ha mandato all'ospedale tre agenti

Oggi 8 maggio in tribunale a Padova il giudice ha convalidato l'arresto del ventenne dell'Ecuador che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio dopo aver opposto resistenza agli agenti della Polizia locale di Cadoneghe ne ha mandati tre in ospedale. L'indagato, domiciliato a Padova, è stato scarcerato e ha patteggiato una pena di sei mesi. Alle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre alla guida in stato d'ebbrezza per essere stato trovato barcollante in bicicletta con un tasso di 1,90 g/lt, si aggiunge anche l'accusa di lesioni. Nello specifico un agente donna è stata giudicata guaribile in 30 giorni per la rottura di una costola, un secondo vigile maschio ha rimediato 5 giorni. Un terzo guarirà in 10 giorni per la sospetta frattura del pollice della mano sinistra.

Cosa era successo

Durante un servizio della polizia locale mirato proprio a stroncare sul territorio di competenza ogni tipo di reato, gli agenti in via Gramsci si sono imbattuti in un ragazzo di poco più di 20 anni che pedalava in bicicletta da Padova verso il centro di Cadoneghe. L'uomo, originario dell'Ecuador, è stato fermato e identificato. Gli agenti in servizio si sono subito resi conto che presentava classici sintomi di alterazione psicofisica. Così l'hanno sottoposto all'etilometro. L'esito dell'accertamento è stato di 1,90 g/lt quasi quattro volte il limite consentito dal Codice della Strada. Tanto è bastato per denunciarlo. Lo straniero è stato poi portato in comando per completare gli atti e qui si sono vissuti momenti di autentica follia che per pura casualità non si sono tramutati in tragedia. L'indagato di fronte a quattro agenti in un primo momento è apparso collaborativo, poi quando ha intuito che per lui la situazione si stava mettendo male, non ha esitato ad aggredire il personale in divisa, due uomini e due donne. Dopo averli gettati a terra, si è avvicinato alla finestra con l'obiettivo di scavalcare e far perdere le proprie tracce. La sua fortuna è stata che nello sporgersi è rimasto attaccato agli infissi con la cintura dei pantaloni. Se si fosse gettato nel vuoto, vista l'altezza, con tutta probabilità, l'accertamento si sarebbe concluso nel dramma. Ripresisi dall'aggressione gli agenti, anche con l'intervento di una pattuglia dei carabinieri intervenuta a supporto, l'hanno preso di peso e gettato a terra e inevitabili sono scattate le manette. Dopo aver consultato dell'operazione il magistrato di turno, lo straniero ha trascorso la notte in regime di domiciliari in un luogo idoneo e sorvegliato.