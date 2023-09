Bagarre in consiglio per le multe pazze: «Vergognatevi, buffoni»

Si fa sempre più incandescente la vicenda legate alle "multe pazze" per eccesso di velocità registrate dai due autovelox installati lo scorso giugno a Cadoneghe. Ieri sera 13 settembre e fino a tarda notte, è andato in scena un consiglio comunale dai toni alti dove maggioranza e opposizione si sono scambiati rasoiate a non finire. All'evento hanno presenziato anche un centinaio di residenti, molti di loro "vittime" dell'autovelox. La diretta Facebook ha fatto registrare punti di quasi 500 visitatori. Insomma, l'argomento, per ovvi motivi, interessa, e c'è voglia di chiarezza.

In platea una folla inferocita

Lo scambio di battute tra il sindaco attuale Marco Schiesaro e l'ex primo cittadino ora consigliere all'opposizione Michele Schiavo, hanno infuocato gli animi. Sono volate anche parole grosse e insulti. L'urlo della folla è stato chiaro: «Adesso annullate le multe». Con i nervi ormai a fior di pelle c'è stato qualcuno che ha rivolto parole poco eleganti: «Buffoni». La richiesta di promuovere un consiglio comunale straordinario sul tema autovelox - oltre 24mila multe elevate in pochi giorni - è arrivata dai consiglieri di minoranza che pubblicamente hanno voluto capire dal sindaco e dalla sua maggioranza come si evolverà questa delicata vicenda che ha tenuto compagnia, si fa per dire, al popolo di Cadoneghe e non solo per tutta l'estate.

Gli scenari

Con il comandante della Polizia locale e un suo sottoposto raggiunti da un avviso di garanzia, documenti e computer del comando dei vigili sequestrati dai carabinieri per ricostruire tutti gli accadimenti, è naturale che tutte le ipotesi non devono essere trascurate. Schiesaro e i suoi assessori hanno più volte ricordato come la richiesta di mettere i due misuratori di velocità è giunta attraverso una petizione di famiglie preoccupate per la velocità con cui le auto transitavano nel tratto incriminato. Inoltre è stato ripetuto fino all'esaurimento che non era obiettivo quello di fare cassa, ma salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada, partendo dalle categorie più fragili: i pedoni e i ciclisti. Ovviamente le minoranze non sono in linea e la sensazione è che di questo annoso problema si parlerà ancora parecchio fino a quando ambo le parti non troveranno un accordo.