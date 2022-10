Blitz all'alba in una palazzina: droga e cittadini irregolari

Forze dell'ordine in azione oggi, 13 ottobre, in via Piave a Cadoneghe nel condominio dove fu assassinata Aycha El Abioui per mano del marito. Obiettivo di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, rintracciare possibili cittadini irregolari sul territorio nazionale e stroncare eventuali traffici di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato richiesto da tempo dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Schiesaro.

I numeri

L'attività, ancora parziale, parla di 8 persone accompagnate negli uffici della Questura per essere identificate e del rinvenimento di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione, tutt'ora in corso, che è stata studiata nei minimi dettagli e che è programmata da diverse settimane nelle quali sono stati acquisiti filmati, verificato l'afflusso di persone all'interno dell'edificio e monitorato ogni traffico illecito.

Schiesaro

«E' una risposta alla mia gente di Cadoneghe che mi chiedeva di fare chiarezza su uno stato di degrado che ormai non poteva più andare avanti. Abbiamo provveduto anche a convocare il proprietario del condominio per valutare possibili irregolarità nei contratti d'affitto e la presenza all'interno delle singole abitazioni di stranieri non regolari in Italia. Con questa operazione chiudiamo il cerchio anche attorno alle polemiche legate all'abbandono di rifiuti alla vicina isola ecologica che aveva creato il disappunto della collettività. Saremo sempre vicini alla nostra gente e la legalità sarà fino alla fine il motivo conduttore del mandato amministrativo della mia squadra».