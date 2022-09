Sotto la lente d'ingrandimento della Polizia i comuni della cintura padovana

Reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti, baby gang. La cintura padovana sotto la lente d'ingrandimente delle forze dell'ordine. A cavallo tra la sera del 21 settembre e le prime ore di oggi gli agenti della sezione Volanti, il reparto Prevenzione Crimine "Veneto" e la Polizia locale dei comuni interessati dal controllo hanno setacciato in lungo e in largo i territori di Cadoneghe, Vigonza e Noventa Padovana. Nello specifico sono stati monitorati i parchi pubblici, i bar e i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati. Il servizio è stato fortemente voluto dalla Questura per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza formulate dai singoli territori.

I numeri

Sono stati controllati 8 esercizi pubblici, 126 persone di cui 23 minorenni. Durante i controlli in strada sono stati fermati 14 mezzi ed identificate 26 perone. L'attività ha riscosso il consenso delle amministrazioni comunali dei tre comuni della cintura padovana e verranno ripetuti con sempre maggiore frequenza per dare importanti riscontri alla popolazione sul fronte della prevenzione del crimine.