Cerca di attivare una postapay con un documento contraffatto

Ha cercato di attivare una postapay utilizzando un documento contraffatto. Alcuni tentativi in giro per la provincia di Padova hanno sortito gli effetti sperati. L'ultimo tentativo gli è risultato fatale. I carabinieri della stazione di Noventa Padovana ieri 5 aprile hanno denunciato in stato di libertà per furto e sostituzione di persona un 19enne italiano residente a San Giorgio delle Pertiche, conosciuto alle forze dell’ordine. Nel corso del pomeriggio, i militari dell'Arma sono intervenuti all’interno dell’ufficio postale di Cadoneghe allertati dalla direttrice insospettita dal documento esibito dal ragazzo per l’attivazione di una carta postapay.

L'intervento

I militari giunti subito all’ufficio hanno bloccato il 19enne e verificato la carta d’identità che all’apparenza sembrava veritiera ed integra. Dopo un attento esame da parte degli operanti è emersa un’anomalia sulla foto e sull’altezza dichiarata dal denunciato e trascritta sul documento di riconoscimento. Il documento è stato posto in sequestro mentre il 19enne, che nel corso della mattinata in altri due uffici postali aveva già attivato altre due carte e poi rivendute per pochi euro, dovrà rispondere all'autorità giudiziaria patavina del suo gesto.