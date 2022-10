Lungo l'argine con la droga, bloccato e denunciato dai carabinieri

Continua senza sosta l'attività dei carabinieri tesa a stroncare ogni forma di spaccio. Sabato notte, 22 ottobre, i carabinieri della stazione di Cadoneghe hanno rintracciato un pusher e l'hanno denunciato.

I fatti

La pattuglia dell'Arma transitando lungo lungargine Brenta si è imbattuta in un ragazzo straniero che alla vista dei carabinieri si è dato a precipitosa fuga a piedi. Le forze dell'ordine si sono accorte che il giovane ha gettato a terra un involucro che poco dopo è stato recuperato. Dopo qualche centinaio di metri il fuggitivo è stato bloccato e accompagnato in caserma. Si tratta di un tunisino di 23 anni già noto alle forze dell'ordine. Nell'involucro rinvenuto sono stati recuperati 4,5 grammi di cocaina suddivisa in più dosi. La droga è stata sequestrata mentre il nordafricano è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.