Chiesa San Bonaventura piena per l'ultimo saluto a Erika Fantinato

Dolore e sconforto oggi, 16 settembre, a Cadoneghe per l'ultimo saluto ad Erika Fantinato, la mamma di 54 anni che ha pagato con la vita la sua passione per il jogging.

Il funerale

Alle esequie hanno preso parte oltre trecento persone che si sono volute stringere al dolore dei familiari della donna. Don Sandro, durante l'Omelia nell'altare della parrocchia di San Bonaventura ha ricordato la figura di Erika e ha invitato tutti i presenti a vivere ogni giorno della loro esistenza portandosi dietro il sorriso e la bontà che la cinquantaquattrenne ogni giorno donava al prossimo. Hanno presenziato al funerale anche i colleghi di Erika della Tecnodom di Cadoneghe. Occhi lucidi e un dolore composto per ricordare una figura che oltre ad essere collega era ben presto diventata anche un'amica del gruppo di lavoro.

L'incidente

l 7 settembre alle 6,30 del mattino Erika stava facendo un po' di attività fisica all'aperto prima di rientrare a casa per fare colazione con la famiglia e poi recarsi al lavoro. Ad un tratto da tergo è sopraggiunto un furgone condotto da un'autista romeno di Curtarolo che l'ha presa in pieno facendola rotolare nel vicino fossato che scorre parallelo alla strada. Un impatto che di fatto non ha dato scampo alla donna e che ha gettato del dramma tutti coloro che la amavano e la stimavano.