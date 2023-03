Oscurano il quartiere e smembrano top car: è caccia alla banda

La banda dei "pezzi di ricambio" non si arrende e affila le armi per agire indisturbata. Prima di depredare le auto in sosta ha manomesso l'illuminazione pubblica per rendere la zona della scorribanda buia, evitando così di essere identificati dai residenti. Nella notte tra mercoledì e giovedì 30 marzo ignoti hanno preso di mira la frazione di Bragni a Cadoneghe, smembrando più auto delle più note marche, portando via volanti e quadri elettrici da migliaia di euro, ma anche parafanghi e altre componentistiche facilmente rivendibili al sempre florido mercato della ricettazione. Il bottino, ancora in via di quantificazione, ammonta a diverse migliaia di euro.

Il sindaco

A portare alla luce il furto avvenuto in nottata, l'ennesimo nella cintura padovana di questa portata, è stato attraverso i suoi canali social il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro che è andato giù pesante contro la banda di malviventi che ha agito sul suo territorio. «Questa volta hanno veramente esagerato - ha detto - non solo hanno rubato pezzi di ricambio smontandoli dalle auto parcheggiate in zona Bragni, ma hanno anche manomesso gli impianti di illuminazione pubblica per poter agire indisturbati e protetti dall'oscurità della notte. Si tratta di ladri esperti che hanno preso di mira il nostro territorio: devono pagarla cara. Ringrazio i carabinieri e le altre forze dell'ordine che stanno lavorando per consegnare questi delinquenti alla giustizia. Li prenderemo».