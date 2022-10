Furti a raffica su auto anche a Cadoneghe: è caccia alla banda

Furti su commissione ai danni di auto di grossa cilindrata. Il fenomeno da Noventa si è allargato a Cadoneghe. Nella notte tra giovedì e venerdì 7 ottobre i ladri hanno preso di mira via Bragni non distante dal campo sportivo Boldrin, vandalizzando numerosi mezzi regolarmente parcheggiati sia Bmw che Mercedes.

La denuncia del sindaco Schiesaro

Dalla sua pagina Facebook il primo cittadino di Cadoneghe ha riferito: «Esprimo la mia solidarietà e il rammarico a tutte le persone che hanno subito questi ignobili atti predatori. Assieme a Cadoneghe, nelle ultime notti anche altri cittadini dei comuni limitrofi hanno subito importanti danni. Attendiamo il lavoro delle forze dell’ordine, che auspico sia il più celere e proficuo possibile, per assicurare questi delinquenti alla giustizia». Il sindaco ha chiuso con un appello: «Chiunque sapesse o avesse visto qualcosa non esiti a contattare la Polizia Locale o i Carabinieri».

I danni e le indagini

Così come capitato a Noventa, anche a Cadoneghe in via Bragni i ladri hanno fatto incetta di strumenti informatici estratti dagli abitacoli, ma anche pneumatici, volanti e fanali. Tutto materiale che finirà nel mercato della ricettazione. I carabinieri della Compagnia di Padova, interessati dai reati predatori, stanno unendo le forze per tentare di intercettare quanto prima la banda per porre fine a questi fastidiosi furti. Una seconda fase dell'attività è concentrata a capire dove finisca tutta la refurtiva rubata, che fino ad ora ha fruttato un bottino di oltre 50mila euro.