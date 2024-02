Ore di apprensione per le sorti dell'ex comandante della polizia locale

Mentre oggi primo febbraio prende servizio ufficialmente come comandante della polizia locale di Cadoneghe Luigi Zicaro, si stanno vivendo ore di apprensione per le sorti dell'ex comandante Giampietro Moro che domenica è stato colto da infarto. Le sue condizioni sono definite critiche. Si trova ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Padova. La prognosi è riservata.

L'ex comandante

Giampietro Moro è indagato per la nota vicenda dei misuratori di velocità, che in pochi mesi ha rilevato 58mila multe per eccesso di velocità. Nei suoi confronti l'autorità giudiziaria indaga per falso ideologico. La vicenda è ormai nota e ha avuto una valenza su scala nazionale. I due autovelox lungo la Sr 307 sono stati attivati il 23 giugno scorso. Hanno avuto breve durata visto che il 22 agosto attorno alle 22 sono stati oggetto di attentato che li ha distrutti. Capitolo sanzioni, dopo mesi di incontri, polemiche e accuse reciproche, il Comune ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela. Una vicenda che ha creato a Cadoneghe parecchio rumore, scambi di accuse, ma che alla fine si è risolta per il meglio. Ora quello che più interessa è conoscere le condizioni dell'ex comandante, auspicando una pronta guarigione.