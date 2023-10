Massacra di botte la ex e minaccia di ucciderla: arrestato stalker

Un'altra storia di maltrattamenti in famiglia e stalking è venuta alla luce a seguito di un'indagine dei carabinieri di Cadoneghe coordinata dalla Procura di Padova. Ieri, 17 ottobre un uomo di 48 anni B.F. del posto è stato raggiunto da un'ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Venezia. Terminate le formalità di rito è stato accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Deve scontare una pena di un anno e sei mesi. La sua ex moglie potrà ora ritrovare un po' di pace dopo anni di violenze e minacce.

La cronaca

I fatti risalgono al 2018, quando la moglie, a seguito di una violenta aggressione per la quale ha dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso, è andata via di casa trovando rifugio dai genitori, ma l’uomo non ha accettato la fine del matrimonio. Ha iniziato così a perseguitare la donna al telefono con telefonate e messaggi fino a sera tardi con minacce di morte continue se non fosse ritornata con lui costringendo la vittima a spegnere il telefono e a cambiare poi numero. Non potendo più contattarla ha cominciato invano a fare pressione a parenti, amici e conoscenti per avere il nuovo numero, arrivando a inviare a questi ultimi minacce di morte da riferire alla moglie. L’ex marito, non potendo più telefonarle, l'ha raggiunta nella nuova sistemazione, nel luogo di lavoro, nel tragitto per raggiungere e tornare dalla sede lavorativa, minacciandola sempre di morte. La rabbia per non poterla vedere si è tramutata anche in violenza per ogni persona che considerava ostacolo tra lui e la ex. E' arrivato a colpire con una testata al viso l’ex suocero che ha cercato di proteggere la figlia, ma anche a minacciare di morte tutti, anche i suoi stessi figli minorenni. La donna si è quindi rivolta ai carabinieri di Cadoneghe dove ha sporto denuncia contro l’ex marito che è stato allontanato. Infine è arrivato il conto con la giustizia.