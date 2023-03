Assenza degli allergeni nei menu, condizioni igieniche scarse: maxi multa al Bar Sport

Ancora un blitz dei Nas di Padova in un locale della cintura padovana. Questa volta l'accertamento dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione ha riguardato un bar di Cadoneghe, il bar Sport di Mejaniga gestito da personale cinese in via Gramsci. L'attività è stata effettuata ieri, 13 marzo e ha portato ad una sanzione complessiva di 3mila euro a carico del legale rappresentante della società. Del sopralluogo sono stati messi al corrente gli organi comunali per eventuali ulteriori misure a carico del bar.

Gli accertamenti

I militari all'interno dell'esercizio commerciale hanno identificato il responsabile: un cinese di 45 anni. Da un primo controllo sono emerse condizioni igienico sanitarie precarie. Tra le mancanze accertate anche la mancata indicazione nei menu e negli alimenti dei relativi "allergeni". Cosa gravissima questa, poichè la mancata indicazione di tali sostanze, potrebbe indurre in errore gli avventori che se allergici, potrebbero aver uno choc anafilattico con tutte le conseguenze del caso. Nello specifico recentemente una ragazza ventenne a Milano ha perso la vita dopo la degustazione di una porzione di tiramisù.

Il commento di Schiesaro

«È importante che nel nostro territorio le regole vengano rispettate. Da tutti. Fin dal primo giorno del nostro insediamento - ha detto il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro - abbiamo fatto del controllo del territorio e della sicurezza la nostra bandiera. Solo così un paese progredisce e prospera. Grazie alle forze dell’ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono per tutti noi. I controlli e le verifiche siano motivo per mettersi in regola e rispettare la legge».