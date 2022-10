Uccise la moglie con due coltellate: Abdelfettah Jennati condannato all'ergastolo

Ieri pomeriggio, 5 ottobre, in tribunale a Padova Abdelfettah Jennati, 41 anni marocchino, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Aycha El Abioui di 31 anni che gli aveva donato tre figli. I giudici della Corte d'Assise presieduta da Mariella Fino, hanno accolto la tesi accusatorio del pubblico ministero Marco Brusegan che ha coordinato le indagini. L'indagato dovrà anche versare un risarcimento ai familiari della vittima per oltre un milione di eruo.

I fatti

L'omicidio è avvenuto il 24 novembre 2020 a Cadoneghe. Due coltellate inferte da Abdelfettah Jennati alla moglie che di fatto non le hanno dato scampo. Tutto è nato da una gelosia morbosa che l'uomo provava per la consorte.

Le conseguenze

L'indagato ha perso la responsabilità genitoriale e non potrà più fare il padre dei suoi tre figli e dovrà risarcirli con 300mila euro ad ognuno di loro. Poi dovrà versare 50mila euro a testa ai genitori di sua moglie e 10mila euro ad ogni fratello della vittima.