Nessun vizio di mente, la Cassazione conferma l'ergastolo

Dovrà trascorrere il resto della sua vita in carcere. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali di Abdelfettah Jennati. Stiamo parlando del cittadino marocchino che lo scorso 24 novembre 2020 ha ucciso la moglie a Cadoneghe. Il quarantenne nordafricano era già stato condannato dalla Corte d'assise d'appello di Venezia, che non aveva riconosciuto il vizio di mente, nemmeno in via parziale, ne tanto meno le attenuanti generiche. Il delitto di Cadoneghe aveva scosso l'opinione pubblica per la crudeltà con il quale era stato commesso. In tanti all'epoca dei fatti si sono interrogati per capire se la donna poteva essere salvata con un intervento tempestivo alla luce delle sue preoccupazioni accumulate.

Il delitto

L'attività investigativa sviluppata dopo l'omicidio ha messo in evidenza come nei giorni che hanno preceduto i fatti, il marito avrebbe effettuato più di una ricerca online cercando informazioni sui veleni. Di fatto ad uccidere la donna sono state un paio di coltellate inferte all'altezza del cuore mentre la vittima si trovava a letto. Un delitto annunciato secondo alcuni: la moglie Aycha prima del tragico epilogo si era rivolta ai servizi sociali del comune di Cadoneghe dove la coppia viveva. In quelle occasioni ha raccontato del difficile rapporto di convivenza con il marito definito violento e possessivo. Cercava protezione, temeva che potesse accadere qualcosa di grave non solo a lei, ma anche ai suoi figli.