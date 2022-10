Assume metadone acquistato dal coinquilino: muore di overdose diciottenne

Tragedia oggi a Cadoneghe in via Trilussa, diciottenne è morto in ospedale a seguito di overdose da sostanze stupefacenti.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, un ragazzo, A.V.L. romeno di 18 anni residente in paese, dopo un malore, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. I militari dell'Arma durante un sopralluogo nell'appartamento del giovane, hanno rinvenuto una piccola dose di hashish e alcune boccette di metadone, già parzialmente utilizzate. Proprio al metadone potrebbe essere legata l'overdose fatale.

Le indagini

In breve tempo gli investigatori dell'Arma hanno raccolto elementi che incastrerebbero un inquilino della vittima, un ragazzo di 23 anni, che è stato indagato perchè avrebbe ceduto al giovane le boccette di metadone ricevute precedentemente al Sert.

Il decesso

Il giovane romeno, che aveva compiuto 18 anni lo scorso 19 luglio, è stato ricoverato in Cardiochirurgia a Padova, ma è deceduto nonostante le cure a cui è stato sottoposto.