Le aree verdi di Cadoneghe saranno chiuse con il lucchetto per contrastare i vandali

Il comune di Cadoneghe, con delibera di giunta, ha affidato all'associazione nazionale carabinieri, l'appalto per la chiusura e l'apertura dei parchi comunali. Si è arrivati a questa scelta per garantire una maggiore sicurezza degli ambienti pubblici dopo numerosi episodi vandalici che hanno creato non pochi disagi oltre a danni elevati. Interessati da questa iniziativa saranno il parco della Repubblica, il parco della Castagnara e l'area verde interessata dal campo da basket.

Le nuove disposizioni

«Per tutto il periodo autunno inverno - ha detto il sindaco Marco Schiesaro - i parchi comunali apriranno alle 8 e chiuderanno alle 19. Saranno i volontari ogni mattina ed ogni sera a togliere il lucchetto e a rimetterlo a fine giornata. Questa scelta drastica è stata presa perchè è impensabile che i nostri giovani si approfittino dei parchi aperti senza restrizioni, per provocare danni e lasciare spettacoli indecorosi. Se qualcuno entrasse in orari non autorizzati verrà perseguito penalmente. In questo contesto i volontari dell'associazione nazionale carabinieri potranno contare sul supporto costante della Polizia locale».

L'ultimo atto vandalico

La notte di Halloween il parco della Repubblica è stato invaso da un manipolo di giovani che si è divertito, ma si è lasciato andare anche ad eccessi che mal sono stati digeriti dal sindaco. E' cominciata subito un'indagine volta ad identificare tutti i colpevoli per metterli di fronte alle proprie responsabilità. Dopo le prime ammissioni, si è chiuso il cerchio dei "responsabili" che venerdì 11 novembre saranno ricevuti dal sindaco accompagnati dai genitori in municipio per un confronto, a cui parteciperanno anche i carabinieri e la polizia locale.