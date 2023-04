Si sente male in strada, l'allarme arriva dal cane del vicino di casa

Un uomo di 57 anni deve la sua vita ad uno splendido esemplare di pitbull di 5 anni, Kim. La vicenda, di cui parla oggi 6 aprile il "Mattino di Padova", arriva da Cadoneghe. Ieri alle 5 del mattino in via Bordin il cane ha cominciato ad abbaiare e ad attirare l'attenzione del suo padrone. Quest'ultimo ha pensato vi fossero i ladri. "Armato" di un ombrello il padrone del cane è sceso in strada per capire cosa stesse accadendo.

Il salvataggio

Grazie al lamento di Kim è stato rinvenuto un uomo riverso a terra che faticava a respirare. Il padrone del cane, quando ha capito che si trattava di un suo vicino di casa in evidente difficoltà, ha subito chiamato il 118. Un'ambulanza del Suem è subito accorsa a Cadoneghe, ha stabilizzato il ferito e l'ha trasportato in ospedale dove ora si trova in prognosi riservata ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Sarebbero bastati pochi minuti di ritardo nei soccorsi e per l'uomo non ci sarebbe stato più nulla da fare.