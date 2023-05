Un pollaio abusivo nel sottotetto di un palazzo: arrivano i vigili

Un pollaio abusivo. Ecco cosa hanno trovato oggi, 2 maggio, gli agenti della Polizia locale a Cadoneghe. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini che lamentavano aria maleodorante e la presenza di topi nei pressi di un condominio di via Marconi il sindaco Marco Schiesaro ha richiesto l’interessamento degli agenti della Municipale che hanno riscontrato la presenza di un pollaio nel sottotetto del palazzo e quindi in un ambiente non idoneo ad ospitare animali quali galline e volatili simili.

La descrizione

Si tratta di un appartamento abitato da cingalesi i quali, ignari delle più elementari regole di convivenza e di igiene, hanno adibito a pollaio il sottotetto del condominio. Ciò ha comportato un degradamento delle condizioni di igiene con presenta di roditori e insetti attratti evidentemente dalla presenza degli animali. Escrementi dei volatili sono stati notati nelle terrazze sottostanti e sul marciapiedi dirimpetto al palazzo. Nella giornata odierna, 2 maggio, i proprietari del pollaio sono stati convocati al Comando di Polizia Locale per le informative del caso e le responsabilità legate alla violazione del regolamento comunale e le norme regionali in materia di igiene pubblica. In arrivo a loro carico sanzioni.

Il sindaco

«Ringrazio i cittadini che hanno provveduto a segnalare il problema - ha detto il primo cittadino Marco Schiesaro - comprendo gli usi e le consuetudini dei paesi d’origine ma non tollereremo mai quelle che creano pregiudizio al prossimo, quelle rischiose per la salute e che violano le norme e le più elementari regole di convivenza civile». Cessato l'allarme che ha creato non pochi problemi nella zona di via Marconi, la collettività ha ringraziato gli agenti per il tempestivo intervento. Ora ci sarà una bonifica radicale degli ambienti per riportare la struttura ad un minimo di decoro.