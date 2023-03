"Estate sicura": al via a Cadoneghe 100 servizi serali fino a San Silvestro

È partito martedì 14 marzo il progetto “Estate sicura” del comune di Cadoneghe. In collaborazione con la Polizia Locale sono stati organizzati 100 controlli serali fino a fine anno. È coinvolta anche la Polizia Locale di Padova per 15 turni serali con l’ausilio di unità cinofile. Solo ieri sera sono stati fermati e controllati quindici veicoli in transito su via Gramsci.

Accertamenti e sanzioni

A tutti i proprietari dei veicoli è stato effettuato test alcolimetrico con risultati negativi o con tassi alcolici tra 0.30 e 0.50. Sono state effettuate invece quattro sanzioni per violazione al Codice della Strada per assenza di cinture di sicurezza e di documenti per la guida. Durante il turno sono stati inoltre controllati parchi e isole ecologiche, zone in precedenza segnalate per motivi di spaccio, il lungargine e il parco Breda. Il servizio e più in generale il progetto "Estate sicura" è stato fortemente voluto dal sindaco Marco Schiesaro e dai componenti della sua squadra amministrativa a tutela della collettività e della sicurezza urbana.