Furgone carico di rifiuti intercettato dalla polizia locale: due denunciati

La Polizia locale di Cadoneghe ha individuato in via Ca’ Ponte, un veicolo contenente rifiuti. Dopo i controlli di rito, gli agenti hanno provveduto all’identificazione del conducente e del passeggero, con successiva denuncia. Si tratta di un cittadino italiano, residente a Cadoneghe di 69 anni e di un cittadino tunisino di 46 anni, clandestino sul suolo italiano essendogli stato comminato il divieto di permanenza dal 2018, con precedenti penali. L’accusa è di gestione illecita di rifiuti. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale. L'accertamento è avvenuto oggi, 22 agosto 2022 alle 10,30.



«Da tempo – sottolinea il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro – la polizia locale è attiva in una serie di servizi, che prevedono controlli e appostamenti, per contrastare l’abbandono di rifiuti sul nostro territorio. Un metodo che ha consentito l’operazione di oggi. Le due persone sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono garantista e credo nella presunzione di innocenza. Allo stesso tempo, però, sono un cittadino di Cadoneghe, prima che il sindaco. E sono a conoscenza dei comportamenti incivili che spesso accadono sulle nostre strade, con abbandoni di ingombranti e di rifiuti speciali. In base alle informazioni raccolte, potremmo essere davanti a un’attività illegale sistematica, che conta altri complici. Ora confidiamo nella legge perché tali comportamenti, se si dimostrerà la colpevolezza, siano debitamente puniti. Un ringraziamento a tutti gli agenti della polizia locale, a cominciare dal responsabile operativo Giampietro Moro, per la loro instancabile attività sul territorio».