Tensione in municipio a Cadoneghe: «Dammi una casa e la residenza o ti spacco la faccia»

Prima minacciato e poi inseguito in auto da una donna dell'Est che ieri, 31 ottobre, ha messo a rischio l'incolumità del sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro. Non è stato un pomeriggio semplice per il primo cittadino che ha necessitato prima del supporto della Polizia locale e poi dei carabinieri per poter far rientro a casa senza ulteriori allarmismi.

I fatti

Marco Schiesaro ieri alle 17,30 si trova in municipio. Ha finito di firmare alcuni documenti e sta per lasciare l'ufficio. «Prima di uscire - ha raccontato Schiesaro - sono andato alla macchinetta self service dei caffè per prendermi una pausa. Mi sono portato dietro lo smartphone per rispondere ad alcuni messaggi e fare un paio di telefonate. Ad un tratto nel corridoio ho visto arrivare tutta agitata la mia segretaria e subito dietro una donna di circa 35 anni che di fatto non conoscevo e non avevo mai visto. La mia segretaria con voce preoccupata mi ha detto che questa persona era entrata da lei in ufficio e aveva chiesto di me».

L'aggressione verbale

«Nemmeno il tempo di chiederle il perchè della sua presenza in municipio fuori orario di ricevimento e questa signora mi è venuta vicino e ha cominciato a minacciarmi. Voglio una casa - mi ha detto - e voglio pure la residenza. Lei deve fare ciò che le dico altrimenti le metto le mani addosso e finisce male. Ho cercato di farle moderare il linguaggio - ha proseguito nel racconto il primo cittadino - dicendole che se voleva un confronto con me doveva prima prendere appuntamento in segreteria come fanno tutti. Evidentemente non ho ottenuto gli effetti sperati dato che questa signora mi si è scagliata addosso dicendomi che lei non deve prendere appuntamento con nessuno. Che vuole la casa e la residenza per lei e i suoi familiari».

Polizia locale

In un momento di distrazione della esagitata il sindaco è riuscito a chiamare il comando della Polizia locale e in pochi minuti alcuni agenti sono arrivati nella zona della macchinetta self service del caffè. La sconosciuta è stata invitata ad abbandonare il municipio. Il tutto si è svolto con la massima calma e la donna sembrava essere tornata nei ranghi. Evidentemente così non era e poco dopo la situazione è ulteriormente degenerata.

L'inseguimento

«Ho tranquillizzato la mia segretaria - ha precisato il sindaco - e poi ho lasciato il municipio per raggiungere l'area verde di via Gramsci dove era in corso una festina dei bambini del paese dedicata ad Halloween. Non appena sono sceso dall'auto mi sono reso conto che quella donna che mi aveva minacciato in municipio era dietro di me. Insomma, mi aveva seguito. Ha avuto solo il tempo di dirmi che l'avrei pagata cara se non gli avessi dato una casa e la residenza per lei e la sua famiglia. Visto che mi trovavo in un luogo pubblico in mezzo a tanti bambini in festa, ho cercato di bloccare sul nascere ogni tipo di problema e ho avvisato dell'emergenza i carabinieri che sono venuti all'area verde e di fatto l'hanno portata via. Da quello che ho appreso si tratta di una donna già nota alle forze dell'0rdine».

Nessuno sconto

Schiesaro non è intenzionato a fare alcuno sconto a chi non si comporta bene: «Andrò in caserma a denunciare questa donna per minacce. Non è possibile che una persona entri in municipio e si comporti in questo modo. Aveva un borsone in spalla. Ho anche pensato che potesse avere qualche arma. Insomma, non è stato un pomeriggio piacevole». Su residente e soprattutto casa il primo cittadino è stato chiaro: «A Cadoneghe nessuna persona gravata di precedenti penali entrerà mai in graduatoria per avere una casa. L'ho già detto e lo ribadisco. Mi risulta che la signora al momento abbia una residenza a Campodarsego. Ebbene, qui non è gradita dopo il comportamento minaccioso ed irriverente che ha avuto ieri. Sarò sempre dalla parte della legalità, pronto ad aiutare le persone oneste in difficoltà, ma a condannare ogni forma di prevaricazione e violenza».