Slot accese nonostante le restrizioni: scattano le sanzioni

I patiti del gioco non ne vogliono sapere di rispettare le restrizioni imposte dalla Regione per contrastare il fenomeno della ludopatia. Gli esercenti, che hanno tutto l'interesse a far giocare i clienti, spesso "chiudono un occhio" pur di accontentare il giocatore. Inevitabili le multe in caso di accertamenti a sorpresa. Controlli alle Sale Slot effettuati ieri sera 13 dicembre, dagli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Pas della Questura.

Cadoneghe

Gli agenti sono andati ad una sala Vlt a Cadoneghe. Dal controllo svolto è emerso che la raccolta del gioco non è stata sospesa dalle 18 alle 20, violando così la normativa della Legge Regionale Veneto 38/2019 che prevede l’interruzione del gioco in determinate fasce orarie del giorno. Nella circostanza, oltre al titolare di origine cinese, sono state individuate due persone impegnate nel gioco, tra cui una straniera. Questo ha portato ad una sanzione di 500 euro per ogni apparecchio in funzione. Nella sala slot è stata accertata anche la presenza di vetrine oscurate da pesanti tendaggi in violazione di quanto disposto dalla L.R.V. 38/2019, comportando così una segnalazione al

comune di Cadoneghe.

Rubano

Nel corso della serata i controlli sono proseguiti in una sala Vlt nel comune di Rubano. In assenza del titolare di licenza, è stato identificato il rappresentante autorizzato, in aggiunta a due clienti presenti in sala entrambi pregiudicati. Nel corso dell’ispezione è emersa la presenza di un sistema di pagamento POS, contravvenendo alla Legge Regionale Veneto 38/2019, da cui scaturirà una segnalazione al comune di Rubano con richiesta di emissione di un provvedimento di rimozione del dispositivo vietato.