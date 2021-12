In tre senza green pass nella sala slot

In tre senza green pass nella stessa sala slot: uno di loro, che risulta in Italia senza permesso di soggiorno è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Polizia locale

Sono gli esiti dei controlli svolti dalla polizia locale di Cadoneghe nella serata di mercoledì 22 dicembre 2021. I tre verbali per violazione del green pass sono stati elevati in un singolo esercizio: una sala slot di piazzale Castagnara. Le tre persone hanno ricevuto una sanzione, secondo quanto previsto dalla legge, da 400 a mille euro. In un caso, i controlli hanno portato a un ulteriore accertamento: uno dei tre sanzionati, cittadino marocchino, è risultato essere clandestino. È stato foto segnalato con la collaborazione di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri.

Green Pass

A partire dal 6 dicembre, giorno in cui è entrato in vigore il green pass rafforzato, la polizia locale di Cadoneghe ha svolto controlli in 22 esercizi pubblici, verificando il possesso del certificato verde di 369 persone, di cui 35 ieri sera. Quelle di ieri sono state le prime violazioni riscontrate.