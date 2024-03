A 84 anni si "divertiva" a bucare le gomme delle auto in sosta: denunciata

Per futili motivi, creando tra l'altro disagi e centinaia di euro di danni, una pensionata a Cadoneghe ha danneggiato una serie imprecisata di auto. Il suo modo di agire era sempre il medesimo: con un punteruolo si "divertiva" a bucare le gomme dei mezzi in sosta. Dopo decine di denunce pervenute in caserma a cavallo tra l'ottobre scorso e il gennaio 2024, i carabinieri della locale stazione di Cadoneghe hanno raccolto prove schiaccianti a carico di una donna di 84 anni che ora dovrà rispondere all'autorità

giudiziaria per danneggiamento aggravato continuato. Le sue vittime, residenti e clienti dei negozi.

Cosa è successo

I vandalismi sono avvenuti quasi tutti in orari serali e notturni quando la protagonista agiva senza alcun rischio di essere scoperta. Di fatto non c'erano delle vittime fissate da colpire nei piani della donna. Il suo modo di operare era praticamente casuale. Ciò che trovava nel suo quartiere di residenza diventava appetibile per le sue scorribande. Una volta identificata e accompagnata in caserma per le formalità di rito, la pensionata non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità senza tuttavia spiegare i motivi dei suoi assurdi comportamenti. A tradirla di fatto sono state le testimonianze di alcuni testimoni e le immagini della videosorveglianza che soprattutto nella frazione

di Mejaniga più di una volta l'hanno immortalata.