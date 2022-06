Platano cade sulla strada provinciale: traffico bloccato ma nessun ferito

«Attenzione, strada provinciale 92 totalmente interrotta nei pressi del distributore AF Petroli per lo sradicamento e la caduta di un platano. Sul posto sono in servizio già la Polizia Locale e la Protezione Civile-Gruppo Volontari Comunali e stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Non ci sono feriti»: a darne notizia sul proprio profilo Facebook nella mattinata di oggi, giovedì 9 giugno, è Roberto Milan, sindaco di Bagnoli di Sopra.

Albero caduto

Un avviso corredato da due foto che rendono al meglio l'idea di quanto accaduto: il maestoso platano occupa infatti l'intera sede stradale, rendendo così impossibile il transito delle auto nel tratto di via Mazzini che unisce il centro del paese alla zona industriale, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Fortunatamente al momento della caduta non stava passando alcun veicolo.