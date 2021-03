Fa un video da postare su Tik Tok ma si sporge troppo dal balcone e cade

Tutto faceva pensare a un tentativo di suicidio. Ma quella caduta dal balcone nascondeva ben altro e nulla aveva a che fare con il pensiero di togliersi la vita.

Il fatto

Intorno alle 22.20 di domenica 21 marzo una volante si è recata in via Manzoni a Padova, in ausilio al personale del 118 che era lì perché una donna di origini romene era caduta dal balcone di casa. Sembrava un tentativo di suicidio ed è stata accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti. Poi la polizia ha scoperto la verità: la donna stava facendo un video da postare su Tik Tok ma si è sporta troppo ed è caduta da un’altezza di due metri.