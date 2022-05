Cade in mountain bike e viene notato da altri ciclisti: trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Intorno alle ore 9 della mattinata di oggi, domenica 15 maggio, alcuni ciclisti di passaggio hanno allertato il 11, dopo essersi imbattuti in un uomo che si era infortunato cadendo dalla propria mountain bike lungo una pista del Monte Mottolone ad Arquà Petrarca.

I fatti

Una squadra del Soccorso alpino di Padova, composta in tutto da otto soccorritori, si è portata nel luogo indicato, nelle cui vicinanze era atterrata l'eliambulanza di Padova. All'uomo, che aveva riportato un sospetto trauma cranico, era in stato confusionale e senza documenti, sono state prestate le prime cure. Imbarellato, il ciclista è stato trasportato fino all'elicottero, decollato in direzione dell'ospedale.