Scivola sul sentiero nel pomeriggio di Pasqua, 58enne recuperata dal soccorso alpino

Ha deciso di fare un giro in bicicletta sui Colli nel pomeriggio di Pasqua, un modo per godersi l'aria frizzantina. La donna è scivolata e il soccorso alpino è dovuto andare a prenderla.

La caduta

Nel pomeriggio di domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, una 58enne ha preso la sua mountain bike e si è diretta verso il Monte Orsara dove c'è un bel sentiero tra gli alberi, piacevole da percorrere in bicicletta. Mentre saliva è caduta e non riusciva più a rimettersi in sella: lamentava dolori alla schiena e al collo. Così ha chiamato aiuto e il soccorso alpino di è attivato. Una squadra ha raggiunto la donna assieme a personale del Suem che l'ha stabilizzata. La 58enne è stata caricata su una barella e trasportata a braccia per 300 metri fino alla strada dove attendeva l'ambulanza per accompagnarla in ospedale, dove i medici avrebbero eseguito tutti gli accertamenti del caso.