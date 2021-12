Pezzo di cornicione si stacca da un palazzo in ristrutturazione: attimi di paura in pieno centro storico

Poteva davvero finire molto male: un grosso pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo in ristrutturazione nella centralissima via Daniele Manin, che collega piazza Duomo a piazza delle Erbe.

I fatti

È successo intorno alle ore 11 della mattinata di giovedì 9 dicembre: il grosso frammento è precipitato da un'altezza di quasi 5 metri, finendo sulla strada: fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno nei paraggi. Sul posto si è subito recata la polizia locale in attesa dei vigili del fuoco, chiamati a verificare le condizioni dell'intero cornicione.