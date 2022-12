Crollano pezzi di cornicione in pieno centro storico: intervengono i pompieri

Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito: alcuni grossi pezzi di un cornicione ornamentale di un'abitazione sono caduti ieri, sabato 10 dicembre, sbriciolandosi al suolo.

I fatti

È successo a Padova in via Donatello, strada compresa tra Prato della Valle e la Basilica di Sant'Antonio: ancora da stabilire le cause, ma sta di fatto che dal poggiolo di una delle finestre sono crollati diversi pezzi. Il caso ha voluto che in quel momento non transitasse alcun pedone o veicolo: i negozianti e i residenti della zona hanno subito dato l'allarme, chiamando i vigili del fuoco che, intervenuti prontamente sul posto con il personale di prima partenza e una piattaforma aerea, hanno eseguito un sopralluogo verificando che non vi fossero altre parti pericolati. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse nel primo pomeriggio, con l'area che è stata momentaneamente transennata.