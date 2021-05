Cade dalla scala mentre fa le pulizie, la padrona di casa la trova a terra svenuta

Torna a casa e trova la collaboratrice domestica riversa a terra, svenuta. L’ipotesi è che sia caduta dalla scala sulla quale era salita per pulire.

Il fatto

Nel pomeriggio di mercoledì 12 maggio una 63enne è tornata nella sua casa di via Altinate e ha trovato la sua collaboratrice domestica, una 55enne moldava residente a Siena che aveva preso in prova, riversa a terra. Era svenuta, la donna ha provato a svegliarla ma non ci è riuscita. Ha telefonato al 118 e con l’ambulanza sono arrivati anche i carabinieri del Norm della compagnia cittadina. Secondo i primi accertamenti dello Spisal, la 55enne sarebbe caduta da una scala che stava utilizzando per pulire sopra i mobili più alti. La donna è stata portata in ospedale e ricoverata nel reparto di Neurochirurgia, fortunatamente non in pericolo di vita.