Albero cade all'Arcella, il maltempo colpisce anche a giorni di distanza

E' caduto, senza causare danni a persone o cose, oggi 5 agosto in via Pierobon. Un albero molto grande ha rischiato di ferire i passanti all'Arcella. Pericolante già da alcuni giorni, quando era stato colpito dal maltempo, è stato definitivamente abbattuto dai Vigili del Fuoco. Date le dimensioni, per farlo è stato necessario l'intervento della polizia locale chiudere per alcune ore la strada.

Previsioni

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che segnala nuove possibilità di rovesci e temporali, con possibili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) su gran parte del territorio regionale. La perturbazione sarà più persistente tra prealpi, pianura e costa. La fase più significativa è prevista tra la serata odierna e il primo mattino di domani.

Sulla base delle previsioni meteo la criticità idrogeologica per temporali è di “Preallarme” (colore arancione) per gran parte del territorio, ad eccezione della zona Vene-A, per la quale è stato dichiarato lo stato di “Attenzione”. L’evento sarà seguito con particolare attenzione con l’attivazione di un servizio h24 in corrispondenza della fase più intensa della perturbazione.