Maltempo, cade un grosso ramo davanti alla Prefettura a pochi metri da una ragazza

Sfiorata la tragedia in piazza Antenore. Alle 11:30 di oggi, 28 febbraio, è caduto un grosso ramo dal cedro davanti al Palazzo della Prefettura. Il ramo è caduto a pochi metri da una ragazza di 30 anni, che stava passando in zona proprio in quel momento, salva praticamente per miracolo. Dopo un primo momento di choc, la trentenne si è tranquillizzata, tanto da scattare anche un selfie davanti all'albero.

I fatti

Il ramo si è staccato a causa del peso che la pioggia di questi giorni ha contribuito ad aumentare. Sul posto è subito arrivato il sindaco e presidente della Provincia Sergio Giordani, insieme agli assessori al verde e all'ambiente, Antonio Bressa e Andrea Ragona. L'albero era monitorato dal Comune, ma la quantità di pioggia di questi giorni lo ha appesantito. I tecnici sono già a lavoro per capire le condizioni e la stabilità dell'albero per valutare eventuali potature.