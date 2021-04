Covid: calano i ricoveri a Schiavonia, riattivati 65 posti letto "ordinari"

Diminuiscono i ricoverati per Coronavirus e gli ospedali possono tornare a svolgere l'attività ordinaria. E' il caso del covid hospital di Schiavonia: alcuni posti letto di attività ordinaria verranno riattivati.

Il sindaco

A dirlo è stato il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, su Facebook: «Con la discesa della curva dei contagi qualcosa inizia a muoversi per la riapertura delle attività al Madre Teresa di Calcutta (in aggiunta a quelle che non hanno mai chiuso). Siamo stati informati dal Direttore Sanitario dell’Ulss 6, durante l’esecutivo della conferenza dei Sindaci, che con la riduzione dei posti di terapia intensiva covid da 24 a 16, da domani (oggi, giovedì 29 aprile) sarà possibile riaprire 65 posti letto nel nostro ospedale: 25 di medicina plurispecialistica e 40 di chirurgia plurispecialistica. Prossimo passo, se l’andamento della curva rimarrà questo, sarà la riapertura del Pronto Soccorso ora Punto di primo intervento».