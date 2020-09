Carabinieri: Abano saluta il colonnello Marco Turrini, arriva il capitano Carmelo Recupero

Dopo 4 anni (era arrivato nel settembre 2016) il tenente colonnello Marco Turrini lascia la compagnia dei carabinieri di Abano. Per lui è pronto un importante incarico al comando provinciale di Treviso dove andrà a comandare il reparto operativo. Al suo posto arriva il capitano Carmelo Recupero, siciliano di Catania, che proviene dal comando provinciale di Genova dove dal settembre del 2017 è stato comandante della 5^ sezione del nucleo investigativo.

La targa e i ringraziamenti

Giovedì mattina a villa Bassi ad Abano, alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri colonnello Luigi Manzini, il sindaco di Abano Federico Barbierato ha consegnato a Turrini una targa ricordo e ha voluto ringraziarlo pubblicamente per il lavoro svolto: «Ha sempre avuto una grande passione, in questi anni abbiamo lavorato in sinergia, ha avuto un approccio sempre positivo e condotto brillanti operazioni. Il nostro è un territorio molto complesso ma lui ha sempre dimostrato sensibilità, capacità di intervento e idee. Gli auguro buon viaggio e che possa crescere sempre». Il colonnello Manzini ha sottolineato «Turrini è stato capace di essere sia un dirigente di ufficio sia un comandante dalla grande professionalità e umanità che ha esternato durante la gestione dell'emergenza Covid sia a Schiavonia sia a Vo'. Ha gestito con umanità e professionalità le situazioni più complicate, riducendo al minimo i momenti di tensione coi cittadini. Se tutto è andato bene gran parte del merito è suo. Insieme al sindaco ha iniziato i lavori per la nuova caserma, adesso con il capitano Recupero li finiremo».

Commozione

Visibilmente commosso il colonnello Turrini: «Ringrazio il sindaco e il colonnello Manzini. Dove le istituzioni lavorano insieme per un unico fine i risultati si ottengono. Abano ha saputo esprimere questi valori. E' il bacino termale più importante d'Euopa e abbiamo sempre operato in sinergia. La nuova caserma serve al territorio ed è un segno tangile dell'unione d'intenti». Al capitano Recupero un'importante eredità: «Sono molto felice di essere qua. In questi giorni di affiancamento ho avuto conferma che la scelta di questa sede è importante e spero di continuare sulla scia di Turrini che è benvoluto in tutti i comuni dell'importante compagnia di Abano».

Ringraziamenti

Al colonnello Marco Turrini vanno anche i ringraziamenti di tutta la redazione di Padovaoggi per la professionalità e la disponibilità che ha sempre dimostrato e per la sensibilità verso il mondo dell'informazione. Auguriamo al colonnello un buon lavoro per questo nuovo incarico che, siamo certi, sarà capace di portare avanti con entusiasmo e dedizione.