Attacco hacker al Comune di Padova: «A rischio la sicurezza informatica dell'ente»

Un messaggio allarmante giunto attraverso la linea Intranet a tutti i dipendenti del Comune di Padova, a cui è stato chiesto di effettuare un cambio urgente della password di accesso ai sistemi: un attacco hacker potrebbe infatti aver colpito la rete informatica comunale.

Come spiega il Corriere del Veneto non c'è ancora la piena certezza che qualche pirata informatico sia effettivamente riuscito a violare le difese di Palazzo Moroni riuscendo così a rubare magari documenti e dati sensibili, come successo nel dicembre 2021 all'Ulss 6 Euganea. Nella comunicazione inviata a tutti i dipendenti, però, si legge una precisazione a dir poco preoccupante: «Ci hanno segnalato che nel “Dark Web” risultano in vendita delle credenziali di accesso al dominio comune.padova.it: è a rischio la sicurezza informatica dell'ente». Non resta che attendere eventuali mosse da parte degli hacker