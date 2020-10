Cambia la targa per nascondere il furto dell'auto: sorpreso dai carabinieri

Un cambio targa per nascondere il furto dell’auto: una decisione che gli è costato l’arresto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

La mattina di lunedì 12 ottobre i carabinieri di Albignasego hanno arrestato un 65enne del posto. L’uomo è stato fermato per un controllo e i carabinieri si sono accorti che la targa straniera non apparteneva a quel veicolo. Indagando più a fondo hanno scoperto che il numero di telaio e la targhetta del costruttore erano stati falsificati e l’auto era stata rubata a Catania lo scorso 25 giugno. La macchina è stata sequestrata e il 65enne è stato portato in carcere.