Cambio al vertice del comando interregionale carabinieri "Vittorio Veneto": arriva il generale Antonio Paparella

Il generale di corpo d’armata dei carabinieri Enzo Bernardini lascia il comando interregionale dei carabinieri “Vittorio Veneto”. Gli succederà il generale di corpo d’armata Antonio Paparella. La cerimonia si è svolta nella mattinata di venerdì 19 marzo alla presenza del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il generale di corpo d’armata Teo Luzi: i saluti sono stati preceduti dagli onori ai caduti presso la lapide in via Oberdan.

La biografia

Il generale di corpo d’armata Antonio Paparella è originario di Bari, dove vi è nato nel 1958. Si è laureato in Scienze politiche specializzandosi in Sicurezza interna ed esterna e ha cominciato a servire l’Arma nel 1981 a Firenze. È stato comandante di compagnia a Ventimiglia (Imperia) e a Foggia, poi è passato a ruoli di rilievo a Roma e Milano, lavorando in ambiti come quello delle telecomunicazioni e della tutela forestale. Prima di arrivare in Veneto ha ricoperto l’incarico di vice-comandante interregionale dei carabinieri “Podgora” a Roma. Il generale di corpo d’armata Enzo Bernardini diventerà vicecomandante generale dell’Arma dei carabinieri.