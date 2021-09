Cambio al vertice della polizia economico-finanziaria della Finanza: arriva il tenente colonnello Antonucci

Cambio del vertice del nucleo di polizia economico-finanziaria di Padova: il tenente colonnello Antonio Marco Antonucci subentra al parigrado Vittorio Palmese.

Il passaggio di consegne

Antonucci, 46 anni, originario di Foggia, si è arruolato nel 1996 nella guardia di finanza frequentando l’Accademia di Bergamo. Successivamente si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria. Alle spalle il nuovo comandante ha esperienza in territori come Aversa (Caserta), Torre del Greco (Napoli) e presso i nuclei di polizia economico-finanziaria di Bergamo, Milano, Rimini e Taranto. Il tenente colonnello Palmese dopo 5 anni di lavoro a Padova andrà a dirigere il gruppo investigativo criminalità economico-finanziaria di Roma.