Cambio al vertice della Questura: Fusiello va a Bologna e lascia il posto a Sbordone

Cambio al vertice della Questura: Isabella Fusiello ha ricevuto una promozione e andrà a dirigere la Questura di Bologna mentre nella città del Santo arriverà Antonio Sbordone, al momento questore di Perugia con una lunga carriera nella Digos di Napoli.

L’avvicendamento in Questura

Fusiello è arrivata a Padova un anno e mezzo fa, nel pieno della pandemia. Originaria della Puglia, è stata la prima questore donna della città del Santo. Nella sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, si è occupata di infiltrazioni mafiose a Reggio Emilia, a Potenza si è occupata di criminalità organizzata mentre a Trieste (oggi nell’occhio del ciclone delle proteste No pass) ha affrontato tutte le problematiche di una città di confine. A Bologna ha già lavorato nell’ambito dell’immigrazione e ora tornerà come questore. A Padova ha cercato il contatto con i cittadini e le associazioni ma anche con le istituzioni locali. La sostituirà Sbordone, napoletano classe ’62, che ha iniziato la sua carriera nel Reparto mobile di Genova per poi trascorrere 20 anni alla Digos di Napoli, dirigendola 5 anni. Nel 2017 è diventato questore di Reggio Emilia e poi è stato trasferito a Perugia.