Camerieri al lavoro senza mascherina, il bar resterà chiuso cinque giorni

I clienti erano in regola. I camerieri no e lavoravano senza mascherina. La polizia ha sanzionato la titolare di un locale che resterà chiuso cinque giorni.

Il fatto

Nella serata di lunedì 7 febbraio la squadra amministrativa della polizia e i vigili hanno effettuato un controllo in un bar di piazza Salvemini. Quando i poliziotti sono arrivati c’erano 24 clienti, tutti di origine africana e con Green pass valido. A non essere in regola erano tre dei quattro camerieri che lavoravano senza indossare la mascherina. Inoltre, la validità dei precursori alcoltest monouso era scaduta e fuori dal bar c’erano delle insegne pubblicitarie non autorizzate. La titolare, una donna del Camerun di 42 anni, è stata multata e dovrà tenere chiuso il locale per cinque giorni.